Кремль ответил на вопрос о QR-кодах при покупке алкоголя

В Кремле не рассматривали вопрос о введении QR-кодов для покупателей алкоголя в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает в среду, 13 октября, «Говорит Москва».

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Предложение внести изменения в правила розничной продажи алкоголя ранее озвучила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, эта мера позволит стимулировать россиян вакцинироваться.