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Кремль ответил на вопрос о введении QR-кодов для покупателей алкоголя в России

Lenta.ruиещё 2
46 минут назад

В Кремле не рассматривали вопрос о введении QR-кодов для покупателей алкоголя в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает в среду, 13 октября, «Говорит Москва».

Кремль ответил на вопрос о QR-кодах при покупке алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение внести изменения в правила розничной продажи алкоголя ранее озвучила общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, эта мера позволит стимулировать россиян вакцинироваться.

СМИ сообщили о возможном введении QR-кодов в Москве

Ранее в бизнес-школе Сколково назвали самых уважаемых бизнесвумен в России. На первом месте оказалась генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и Анастасия Татулова.

Общество,Анастасия Татулова,Татьяна Бакальчук,Ирина Хакамада,Дмитрий Песков,
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