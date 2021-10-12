По 35 тысяч в день: составлен негативный сценарий развития COVID-19 в РФ

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) составили негативный и позитивный сценарии заболеваемости коронавирусом в РФ: по первому из них к середине ноября в стране будет по 35 тысяч новых случаев в день, по второму - 26,5 тысячи. Об этом рассказали «Известия».

Глава Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров рассказал, что к началу ноября количество «активно болеющих» людей в России может дойти до одного миллиона человек, если рост заболеваемости продолжится.

«И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания 35 тыс.», - подчеркнул математик.

Если же прирост новых случаев ковида стабилизируется на нынешнем уровне, то к 10 ноября заболеваемость может подняться только до уровня 33 тыс. в сутки, отметил специалист. Если прирост сократится, к 10 ноября будут фиксировать около 26,5 тыс. новых случаев в день.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин склоняется к пессимистичному сценарию.

«Это весьма реальный прогноз, даже если просто посмотреть на графики заболеваемости. Причины довольно тривиальные. Первая - начало учебного года и распространение коронавируса детьми. Вторая - штамм «Дельта» распространяется и среди вакцинированных, хотя, конечно, переносится ими намного легче», - рассказал он.

За последние сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса (на первом месте Москва с 4699 случаями). За 24 часа в стране зафиксировали 973 смерти от COVID-19 и 20 706 выздоровевших.