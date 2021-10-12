Пока вы в маске: в России ответили на обвинения в «краже» формулы вакцины от COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров назвал голословными утверждения СМИ о "краже" Россией формулы вакцины AstraZeneca

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник заявил журналистам, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы украла формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca являются голословными. "Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения [британских СМИ в адрес РФ], голословных обвинений было уже множество", - сказал Лавров. Министр добавил, что не слышал этих обвинений в адрес РФ, а также напомнил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало негативные побочные эффекты, в частности приводило к тромбозу. "Ни единого подобного случая со "Спутником V" не происходило. Я думаю, все, кто заинтересован, сделают выводы для себя сами", - добавил министр.

Эксперт Руженцова сообщила о начале в России четвертой волны COVID-19

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в России началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Слова специалиста приводит пресс-служба общества "Знание". "Если мы посмотрим на график регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, то увидим, что цифра высокая и, действительно, уже может идти речь о четвертой волне", - сказала Руженцова. Она отметила, что единственным способом защититься от SARS-CoV-2 остается вакцинации, и призвала россиян, которые еще не привились, сделать это.

ВОЗ: людям с ослабленным иммунитетом рекомендована дополнительная доза вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать три дозы препарата против коронавируса при вакцинации пациентов с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ). "Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - говорится в документе. Эксперты отмечают, что рекомендация касается людей, получивших "первую стандартную серию вакцин" и относящихся к группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.

ООН: Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек

Пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются", - цитирует РИА Новости генсека. Гутерреш отметил неравенство в вопросе распределения вакцин от коронавируса, подчеркнув, что оно обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и сильнее всего ударить по беднейшим странам. По прогнозам, мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики, рост ВВП от 5% до почти 6%. Однако многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают. "Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %", - уточнил Гутерреш.

На Филиппинах предложили во сне прививать противников вакцин