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Mail.ru Group сменит название на VK

Алиса Селезнёва
1 час назад

Корпорация Mail.ru Group сменит название на VK. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Добродеев в ходе видеоконференции, пишет ТАСС.

Mail.ru Group сменит название на VK
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Добродеева, новое название будет представлено не только на корпоративном уровне, но и в продуктах компании, «пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой».

«Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса - от малого до крупного - и многое другое», - пояснил Добродеев.

Ребрендинг будет проводиться постепенно. Так, сервис «Юла» будет переименован в «VK Объявления» уже в 2022 году. Часть проектов компании уже получила новые названия: «VK Музыка» (бывший Boom), «VK Работа» (бывший Worki) и «VK Знакомства» (бывшая Lovina), пишет РБК.

Ранее Forbes включил Mail.ru Group в список 30 самых дорогих компаний, действующих в российском сегменте интернета. Во главе перечня расположился «Яндекс» с показателем капитализации почти 23 млрд долларов. При этом аналитики отметили, что 2020 год стал одним из самых успешных для интернет-компаний. Положительная динамика в первую очередь была зафиксирована у маркетплейсов и агрегаторов.

Среди активов Mail.ru Group социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ряд онлайн-игр, в том числе Crossfire и ArcheAge, портал и почта Mail.ru, платформа Mail.ru для бизнеса.

Общество,Mail.ru Group,Яндекс,Forbes,
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