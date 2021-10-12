На обозвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника завели дело

В отношении советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал пожаловавшихся на дым в городе людей «ноющей кучей дерьма», возбудили административное дело по статье об оскорблении.
Как сообщил «8 канал» со ссылкой на данные прокуратуры, пост Агафонова будет направлен на лингвистическую экспертизу.
В августе интерес к высказыванию Агафонова проявили в прокуратуре — ведомство получило жалобу от одного из местных жителей, которых оскорбили слова чиновника.
Агафонов решил высказаться после того, как жители Красноярска резко раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который демонстративно «не заметил» смог в задымленном городе. Реагируя на комментарии жителей, советник губернатора Усса Андрей Агафонов заявил, что он стыдится, что является красноярцем, и назвал жалующихся на качество воздуха людей «ноющей кучей дерьма» и «истеричками». По его словам, такие люди «не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд». Впоследствии Агафонов заявил, что не сожалеет о сказанном.
Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков негативно оценил свой визит в город Петровск-Забайкальский.
«Если есть в мире жопа, то это тут. Речь только про дороги», — отметил он в Instagram, уточнив, что преодолел 558 километров по гравийной дороге.