На обозвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника завели дело

В августе интерес к высказыванию Агафонова проявили в прокуратуре — ведомство получило жалобу от одного из местных жителей, которых оскорбили слова чиновника.

Агафонов решил высказаться после того, как жители Красноярска резко раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который демонстративно «не заметил» смог в задымленном городе. Реагируя на комментарии жителей, советник губернатора Усса Андрей Агафонов заявил, что он стыдится, что является красноярцем, и назвал жалующихся на качество воздуха людей «ноющей кучей дерьма» и «истеричками». По его словам, такие люди «не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд». Впоследствии Агафонов заявил, что не сожалеет о сказанном.