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На обозвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника завели дело

Анна Безрукова
58 минут назад

В отношении советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал пожаловавшихся на дым в городе людей «ноющей кучей дерьма», возбудили административное дело по статье об оскорблении.

На обозвавшего россиян «ноющей кучей дерьма» чиновника завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил «8 канал» со ссылкой на данные прокуратуры, пост Агафонова будет направлен на лингвистическую экспертизу.

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В августе интерес к высказыванию Агафонова проявили в прокуратуре — ведомство получило жалобу от одного из местных жителей, которых оскорбили слова чиновника.

Агафонов решил высказаться после того, как жители Красноярска резко раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который демонстративно «не заметил» смог в задымленном городе. Реагируя на комментарии жителей, советник губернатора Усса Андрей Агафонов заявил, что он стыдится, что является красноярцем, и назвал жалующихся на качество воздуха людей «ноющей кучей дерьма» и «истеричками». По его словам, такие люди «не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд». Впоследствии Агафонов заявил, что не сожалеет о сказанном.

Ранее сообщалось, что министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков негативно оценил свой визит в город Петровск-Забайкальский.

«Если есть в мире жопа, то это тут. Речь только про дороги», — отметил он в Instagram, уточнив, что преодолел 558 километров по гравийной дороге.

Общество,Алексей Ягудин,Андрей Агафонов,Генпрокуратура РФ,
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