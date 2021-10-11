Подростков будут проверять на курение на медосмотрах

По поручению Голиковой, Минздрав также проработает вопрос о «внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетними». На сегодняшний день данное положение в России не закреплено.

В РБК отметили, что с января в России нельзя продавать вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через интернет из-за «роста популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи». Кроме того, в марте от уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец поступило предложение запретить продажу сигарет и алкоголь людям, пришедшим в магазин с детьми, чтобы не стимулировать у них ранний интерес к данной продукции. Инициативу пообещали рассмотреть в Минпромторг.