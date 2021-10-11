Подростков будут проверять на курение на медосмотрах

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о включении в программу профилактических медосмотров несовершеннолетних исследование на курение с помощью смокелайзера.
Предложение внесли в протокол заседания Совета при Правительстве РФ.
По поручению Голиковой, Минздрав также проработает вопрос о «внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетними». На сегодняшний день данное положение в России не закреплено.
Голикова также предложила «запретить выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, находящихся в радиусе 100 метров от образовательных учреждений».
В РБК отметили, что с января в России нельзя продавать вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через интернет из-за «роста популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи». Кроме того, в марте от уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец поступило предложение запретить продажу сигарет и алкоголь людям, пришедшим в магазин с детьми, чтобы не стимулировать у них ранний интерес к данной продукции. Инициативу пообещали рассмотреть в Минпромторг.