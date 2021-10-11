Только у трети переболевших COVID проходят проблемы с психикой

"Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это. Нужно заниматься психологией и психиатрией, потому что очень много действительно исходов психиатрии, как диагноза, а не как название процесса... как диагноз, который потом требует серьезного лечения. И это тоже проблема", - сказала в эфире Первого канала Лысенко.