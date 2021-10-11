В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 84.03
Войти в почту

Только у трети переболевших COVID проходят проблемы с психикой

Елена Прошина
32 минуты назад

Только у 30% переболевших коронавирусом психика соответствует состоянию до болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на главврача московской городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко.

Только у трети переболевших COVID проходят проблемы с психикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это. Нужно заниматься психологией и психиатрией, потому что очень много действительно исходов психиатрии, как диагноза, а не как название процесса... как диагноз, который потом требует серьезного лечения. И это тоже проблема", - сказала в эфире Первого канала Лысенко.

По последним данным, за время пандемии в России коронавирусом заболели 7 804 774 человека, 6 873 579 из них выздоровели. В мире, по данным ВОЗ, заразились почти 236,6 миллиона человек, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось.

Общество,Марьяна Лысенко,Первый канал,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители