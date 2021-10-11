Только у трети переболевших COVID проходят проблемы с психикой

Только у 30% переболевших коронавирусом психика соответствует состоянию до болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на главврача московской городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко.
"Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это. Нужно заниматься психологией и психиатрией, потому что очень много действительно исходов психиатрии, как диагноза, а не как название процесса... как диагноз, который потом требует серьезного лечения. И это тоже проблема", - сказала в эфире Первого канала Лысенко.
По последним данным, за время пандемии в России коронавирусом заболели 7 804 774 человека, 6 873 579 из них выздоровели. В мире, по данным ВОЗ, заразились почти 236,6 миллиона человек, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось.