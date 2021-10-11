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Еще один регион вводит QR-коды из-за ситуации с COVID

Вероника Полынина
59 минут назад

Власти Ленинградской области вводят QR-коды для посещения театров, кино, цирков, бассейнов и фитнес-клубов с 15 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает «Интерфакс».

Помимо QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, культурные мероприятия, бассейны и фитнес-клубы смогут посещать граждане, имеющие QR-код с подтверждением перенесенного в течение последних 6 месяцев COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Кроме того, в Ленинградской области вводится обязательная вакцинация работающего населения. Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о полном курсе вакцинации, медицинском отводе или перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

В случае отсутствия этих документов для допуска на рабочее место сотрудникам потребуется каждые 72 часа предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Для сотрудников транспортной системы, в том числе водителей такси, медицинский отвод от прививки не будет являться допуском на работу.

Власти региона также ограничивают численность участников массовых мероприятий: в «красной» зоне региона - до 300 человек, в «желтой» - до 500, в «зеленой» - до 1000.

Мошенники атаковали россиян с QR-кодами

Общество,Видео,Александр Дрозденко,Интерфакс,
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