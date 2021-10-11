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«Лента.ру» запустила документальный сериал «Алгоритм

Елена Прошина
1 час назад

«Лента.ру» запустила документальный сериал «Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабное исследование того, как алгоритмы крупнейших социальных сетей влияют на миллиарды людей и проникают во все сферы нашей жизни: от социальной до политической.

«Лента.ру» запустила документальный сериал «Алгоритм
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Алгоритмы лежат в основе наиболее популярных приложений и выбирают, какой контент мы потребляем каждый день. Они же ответственны за рост диагностированных психических расстройств, трудности в личной жизни, навязанные приоритеты, ориентиры и ценности, и даже масштабные манипуляции на выборах.

Проект состоит из трех серий, они будут выходить раз в две недели на YouTube-канале «Ленты.ру», а также в официальных сообществах издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На сайте проекта algorithm.lenta.ru каждый понедельник и четверг читателей ждет цикл аналитических материалов — эксклюзивные тексты и интервью с ведущими российскими и мировыми экспертами, среди которых бывшие сотрудники Facebook, психологи и исследователи из России, США и Франции.

Из первого эпизода документального сериала зрители узнают, как IT-гиганты превратили соцсети, поисковики и прочие интернет-сервисы в инструменты для слежки; почему лайки не дают развиваться эмоциональной сфере пользователя; как соцсети манипулируют миллиардами людей с помощью эмодзи и многое другое.

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