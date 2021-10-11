«Лента.ру» запустила документальный сериал «Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабное исследование того, как алгоритмы крупнейших социальных сетей влияют на миллиарды людей и проникают во все сферы нашей жизни: от социальной до политической.
Проект состоит из трех серий, они будут выходить раз в две недели на YouTube-канале «Ленты.ру», а также в официальных сообществах издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На сайте проекта algorithm.lenta.ru каждый понедельник и четверг читателей ждет цикл аналитических материалов — эксклюзивные тексты и интервью с ведущими российскими и мировыми экспертами, среди которых бывшие сотрудники Facebook, психологи и исследователи из России, США и Франции.
Из первого эпизода документального сериала зрители узнают, как IT-гиганты превратили соцсети, поисковики и прочие интернет-сервисы в инструменты для слежки; почему лайки не дают развиваться эмоциональной сфере пользователя; как соцсети манипулируют миллиардами людей с помощью эмодзи и многое другое.