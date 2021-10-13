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Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в адрес дочери

ТК «Звезда»иещё 5
34 минуты назад

Отец поступившей на психфак МГУ девятилетней Алисы Тепляковой рассказал, что в адрес дочери и семьи поступают угрозы. Евгений Тепляков отметил, что большое количество нападок мешает обучению девочки и воспитанию остальных детей.

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах ребенку
Фото:  Konstantin Kokoshkin Global Look Press Konstantin Kokoshkin Global Look Press

«Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами», - рассказал Тепляков телеканалу «М24».

Также он подчеркнул, что у семьи есть скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес Алисы. Глава семейства рассказал, что в основном угрозы происходят от анонимов. Представители же МГУ положительно отзываются о девочке.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. „Она здесь учиться не будет“, „мы ее вышвырнем“, „папашу в психушку закрыть“», - пояснил Тепляков.

Летом Алиса Теплякова поступила в МГУ, став самой молодой студенткой. Позже в СМИ появились новости об угрозе отчисления девочки. В комментарии «Звезде» Тепляков заявил, что в МГУ к ситуации с обучением Алисы все относятся по-разному, но официальной информации об отчислении девочки с факультета не поступало.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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