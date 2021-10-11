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Детей могут начать прививать от COVID в январе

Елена Прошина
33 минуты назад

Главврач московской городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко считает, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года. Такое мнение эксперт высказала в эфире Первого канала.

Детей могут начать прививать от COVID в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лысенко, клинические испытания «вроде бы» идут благополучно, и она надеется, что в декабре-январе центр имени Гамалеи «уже выйдет с детской вакциной». По ее словам, дети достаточно тяжело переносят коронавирус, поэтому вакцинация будет своевременной мерой.

Напомним, что центр начал клинические исследования вакцины «Спутник V» с участием подростков от 12 до 17 лет 5 октября. Как заявлял руководитель организации Александр Гинцбург, препарат также является двухкомпонентной вакциной, однако его главное отличие от стандартной инъекции для взрослых – сниженная в пять раз концентрация.

Ранее Гинцбург заявлял, что при разработке проверялись два варианта подростковой вакцины: по сравнению с взрослой ее концентрация была уменьшена в пять и десять раз, поскольку у детей иммунный ответ формируется гораздо интенсивнее.

Общество,Марьяна Лысенко,Александр Гинцбург,Первый канал,
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