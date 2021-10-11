В Роскосмосе отказались раскрыть стоимость полета киноэкипажа на МКС

Госкорпорация Роскосмос не стала раскрывать информацию о том, во сколько обошлись подготовка и полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС для съемок фильма «Вызов». Ведомство отказалось прокомментировать NEWS.ru заявление летчика-космонавта Михаила Корниенко о том, что цена полета составила 2 млрд рублей.

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Бюджет фильма «Вызов» и стоимость подготовки и полета киноэкипажа на МКС пока не уточняются. Известно, что господдержку проекту оказывает Фонд кино (ФК), однако все еще нет информации, из каких источников и в каких долях финансируют съемки официальные партнеры проекта – Первый канал, студия Yellow, Black and White и Роскосмос. Все они не стали отвечать на запросы журналистов.

Напомним, что 5 октября Пересильд и Шипенко прибыли на МКС, где до 17 октября будут заниматься съемками фильма «Вызов». После они вернутся на Землю, где продолжат работу над фильмом.