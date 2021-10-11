Где в России ввели дистанционное обучение

В России в рамках борьбы с пандемией коронавируса регулярно применяют дистанционный формат обучения для школьников и студентов вузов. «Рамблер» разобрался, в каких регионах и учебных заведениях данная мера действует в настоящее время.

Воронежская область

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Администрация Воронежской области перевела на удаленное обучение все образовательные учреждения региона.

«На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки», — говорится в сообщении администрации.

Занятия в дистанционном формате для школьников и студентов начнутся с 12 октября.

Самара

С 6 октября в самарских школах на две недели ввели режим дистанционного обучения. Дистант касается учащихся с 6 по 10 классы, сообщал портал 63.ru.

Отдельно представители оперштаба по борьбе с коронавирусом урегулировали принцип работ кружков и секций. Если занятия посещают дети из разных учебных заведений, то собрания придется отменять или переводить в онлайн-формат. В других случаях очный формат удалось сохранить.

Екатеринбург

Более 200 классов в Екатеринбурге перешли на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования администрации города в понедельник.

«По данным на 11 октября, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 207 классов (новая коронавирусная инфекция - 202, ОРВИ - 5)», - отметили в департаменте.

Вместе с тем 135 групп в детских садах в Екатеринбурге также переведены на дистанционное обучение. Из них 69 групп ушли на карантин из-за COVID-19, а 66 групп - из-за ОРВИ.

Башкирия

5 октября СМИ со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Анну Казак сообщили, что инфицированных COVID-19 выявили в 550 школах Башкирии, что составляет 29,4% от общего числа школ в республике. По состоянию на 1 октября, в связи с ростом заболеваемости, 676 классов в 240 школах были закрыты на карантин. В Агидели, Кумертау, Салавате и Уфе на карантин ушли более 30% классов.

Отмечалось, что своевременный перевод на дистант дал положительные результаты — впервые с начала сентября было зафиксировано снижение числа заболевших школьников.

По словам министра образования региона Айбулата Хажина, сейчас нет необходимости переводить школы на дистанционный формат обучения повсеместно. На карантин учебные заведения отправляются при выявлении очага инфекции и только на определенный период, по истечении которого ученики возвращаются к обычной форме обучения.

Якутия

В Якутии по состоянию на 9 октября 38% школ продолжали вести обучение в традиционном формате, 43% — в дистанционном, 19% применяля смешанный формат, сообщал портал YakutiaMedia со ссылкой на зампреда правительства региона Сергея Местникова.

На дистанционное обучение перешли школы города Якутска, Мегино-Кангаласского, Сунтарского и Чурапчинского улусов. После консультаций с Управлением Роспотребнадзора Якутии было принято решение о том, что в Якутске ученики с 1 по 4 класс будут обучаться с посещением школы, то есть в традиционном формате. Вместе с тем в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой ученики с 5 по 11 класс продолжат обучение на дому, в дистанционном формате.

По словам Местникова, при улучшении эпидситуации будет рассмотрена возможность перехода на полностью очный формат обучения.

Курская область

Власти Курской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об изменениях в распоряжении «О введении режима повышенной готовности» сообщается на сайте региональной администрации.

Согласно измененному документу, в регионе ограничивается проведение массовых мероприятий в образовательных организациях. Власти также переводят на дистанционный формат работы детские школы искусств и музыкальные школы. Уточняется, что речь идет о групповых занятиях — индивидуальные будут проходить очно.

Кроме того, спортивные мероприятия в Курской области будут проходить без зрителей. В администрации добавили, что дети старше 14 лет могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе, дети старше 16 лет — в помещениях.

Нижегородская область

Высшим учебным заведениям Нижегородской области рекомендовали перейти на дистанционный формат обучения. Если студенты учатся в смешанной форме, то к занятиям рекомендовали допускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом, сообщил 5 октября на своей странице глава региона Глеб Никитин.

«Руководителям вузов и ПТУ рекомендовано перейти на дистант, а если обучение проводится в смешанной форме, то к очному обучению допускать только вакцинированных или переболевших студентов», - написал Никитин.

Он добавил, что органы местного самоуправления могут принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с шестой по восьмой и 10 классов и организаций дополнительного образования, исходя из эпидситуации. В пресс-службе правительства региона позднее отметили, что теперь для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования допускаются только обучающиеся, имеющие QR-коды, подтверждающие наличие сертификата профилактической прививки или сертификата о перенесенной болезни.

Пермский университет

Изначально дистанционное обучение в ПГНИУ было введено из-за стрельбы в университете 20 сентября. Позже дистанционку из-за напряженной эпидемиологической ситуации продлили до 16 октября, сообщал портал 59.ru.

Крымский федеральный университет

Дистанционный формат обучения в Крымском федеральном университете (КФУ) планируется на период с 11 октября до 20 ноября, сообщил ТАСС заместитель проректора вуза по учебной и методической деятельности Ибрагим Хабибулин.

«Причины те же (пандемия нового коронавируса - прим. ТАСС). Дистанционный формат, ориентировочно, пока до 20 ноября», - сказал Хабибулин.

Он уточнил, что решение о возможном продлении дистанционного формата будет принято по обстановке.

Позиция Минпросвещения

Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида, локдауна в системе образования не будет, заявил 3 октября глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», - сообщил министр.

Кравцов также отметил, что в РФ из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ.

«Каждый регион принимает соответствующее решение [о закрытии школ] исходя из эпидемиологической ситуации», - добавил он.

Позиция Минобрнауки

В России полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, поскольку это негативно сказывается на качестве образования. Об этом 2 сентября заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на сессии «Десятилетие МКО АТЭС: достижения и перспективы» Восточного экономического форума.

«Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования», — сказал он.