Ряд российских регионов ужесточает карантинные меры

QR-коды либо обязательную вакцинацию, либо ужесточение масочного режима вводят Ленинградская, Новгородская, Липецкая, Вологодская области, Татарстан и Мордовия.

Ранее Business FM уже сообщала о том, что регионы один за другим возвращаются к практике QR-кодов. Первыми стали Удмуртия, Чувашия, Самарская область, Пермский край — жители не смогут без кода попасть в театр, кино, на концерт или стадион. С начала новой недели эстафету подхватили другие губернаторы. В Вологодской области врачи работают на пределе своих сил, говорит глава региона Олег Кувшинников, морги не справляются, коэффициент распространения коронавируса «экстремально высокий», а загруженность моногоспиталей — почти 97%. Область вводит обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, культуры, медицины и образования. Привито должно быть не менее 80% коллектива, до 25 декабря. QR-коды хотели ввести уже давно, но бизнес попросил три недели на закупку сканеров, теперь дедлайн — 1 ноября, комментирует главред «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова:

— Хотели их ввести как можно быстрее, но из-за технических накладок поняли, что уже не получится это сделать быстро. Бизнес не совсем понимает, как это все будет у нас дальше происходить. В последние недели, когда было объявлено о QR-кодах, вакцинация усилилась.

— А антиваксеров вообще много, сами сталкиваетесь?

— Много, сами сталкиваемся, потому что людей пугает все новое, людей пугают прививки, людей пугают, когда им что-то говорят: сделайте обязательно.

Набор мер у регионов для борьбы с коронавирусом — примерно одинаковый. Это либо QR-коды, либо контроль за масочным режимом, либо обязательная вакцинация отдельных категорий. По данным на 11 октября, которые приводит РБК, обязательные прививки прописаны в 56 регионах России, из них в 20 — усилили меры осенью, в остальных режим действует с лета. К примеру, Липецкая область только сейчас сообщила о тестовом запуске QR-кодов в кафе и рестораны, но вакцинация бюджетников идет давно, отмечает директор детсада в Липецке Татьяна Почепаева:

— Я работаю в дошкольном учреждении, у нас пока я не слышала ни ограничений, ничего. Рост и больные у нас имеются, все у нас имеется, но пока о закрытии ничего нет. Кто желал, те все сделали прививку. У нас по приказу главрача это будет обязательная вакцинация.

— В вашем окружении антиваксеров много?

— Достаточно.

— Чем руководствуются?

— Не доверяют вакцине.

Тяжелая ситуация — в Татарстане. На 11 октября в регионе почти 28 тысяч случаев ковида, темпы нарастают с начала сентября. Доля внебольничных пневмоний выросла на 20%. С другой стороны, когда на прошлой неделе власти Татарстана ввели QR-коды, народ пошел вакцинироваться. По данным местного Роспотребнадзора, за три дня прививку сделали 35 тысяч человек, хотя раньше ежедневно вакцинировались от силы 2-3 тысячи человек, сообщают СМИ. Сейчас Татарстан ввел изоляцию для пожилых людей и обязательную вакцинацию для тех же врачей, учителей, силовиков и чиновников, комментирует житель Казани Марат Ибляминов:

Марат Ибляминов, житель Казани:

«Врачи в частных разговорах говорят о том, что очень много заболевших, мест практически уже в стационарах не хватает. Введено обязательное сканирование QR-кодов. Сегодня соцсети пестрят кадрами: торговые залы пустые, рестораны пустые. Люди активно идут на вакцинацию, выстраиваются очереди. Но к сожалению, есть и те несознательные люди, которые использовали свои связи. Среди моих знакомых тоже есть такие люди, которые приобрели [сертификаты]. Насколько знаю, 500 рублей перевела медсестре и получила QR-код, причем он появился на «Госуслугах». Что касается правила посещения ресторанов, которые не соблюдают. Вот сегодня я проходил мимо одного здания, ну просто жесткий аромат кальяна шел. Люди как-то по звонку, по своим, по видеоглазку работают, в центре такие заведения есть».