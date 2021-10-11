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Умерла звезда «Служебного романа» Купина

WMJ.ruиещё 5
16 минут назад

Как сообщил источник «Пятого канала», скончалась звезда советского кинематографа Людмила Купина. Актриса скончалась в возрасте 76 лет. Причины и подробности ее смерти пока что остаются неизвестными.

Умерла звезда «Служебного романа» Купина
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Людмила Купина работала под руководством великого Никиты Михалкова и стала знаменитой благодаря таким кинокартинам, как: «Служебный роман», «Трембита», «Я тебя никогда не забуду», «Обрыв».

С именем актрисы не связаны скандалы или разбирательства, она вела спокойную и достаточно скрытую от общественности личную жизнь.

Общество,Никита Михалков,
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