В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

С 15 по 18 октября 2021 года в Москве впервые состоится международный фестиваль-форум социального кино «ЛАМПА», программа которого включает открытые кинопоказы и образовательные мероприятия.

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В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран. Посмотреть конкурсные фильмы можно будет в кинотеатрах (15-18 октября) и онлайн на видеохостинге Rutube (до 30 ноября) – бесплатно, по предварительной регистрации.

«ЛАМПА» освещает широкий спектр общественно значимых тем, таких как добровольчество и благотворительность, устойчивое развитие, комфортная городская среда, экология, расширение инклюзии, доступное образование для всех.

Фестиваль «ЛАМПА» – это яркий прожектор, который высвечивает серьезные проблемы и новых героев, способных эти проблемы решать, говорит Ольга Зубкова, президент Международного кинофестиваля «ЛАМПА».