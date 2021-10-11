С понедельника в Москве появилась возможность бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Такие услуги начали оказывать в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и в 10 общественных местах, сообщается на сайте московской мэрии.
Для прохождения теста москвичам потребуется только документ, удостоверяющий личность. Результат теста будет готов через 15 минут, а делать его будут в порядке живой очереди – без предварительной записи.
В случае положительного результата гражданину сразу проведут бесплатный ПЦР-тест, результат которого будет готов через 1-3 дня. Это время потребуется провести на самоизоляции. Результат придет в виде СМС-сообщения, а также будет отмечен в электронной медицинской карте. В случае наличия коронавируса, к пациенту направят терапевта, который откроет больничный лист и назначит лечение.
Кроме 10 центров «Мои документы», сдать экспресс-тест можно в ГУМе, ЦУМе, Фуд-молле «Депо», ТЦ «Рио» – на Дмитровском шоссе и на Ленинском проспекте, «Л-153», «Ереван Плазе», а также в «Океании», «Щуке» и «Калейдоскопе».