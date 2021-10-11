Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

В России предложили ввести штрафы для граждан, отказывающихся от вакцинации. Эта мера позволит сократить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. При этом он сравнил отказ от вакцинации с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято уплачивать сборы.
«Сейчас есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавируса, которая хорошо предотвращает случаи тяжелой инфекции и случаи со смертельным исходом. Любая тяжелая болезнь, в том числе и коронавирусная инфекция, — это огромный ущерб для медицинской системы.
Лечение одного заболевшего коронавирусом в больнице обходится примерно в 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного инцидента, сумма, вероятно, ближе к полумиллиону рублей. В этой ситуации вполне разумными будут, по моему мнению, определенные меры финансового характера с целью повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что нам приходится платить за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это совершенно нормально, поскольку потом эти вредные привычки тяжелым бременем ложатся на систему здравоохранения», - отметил Лукашев.
Также Лукашев добавил, что такого рода меру в первую очередь следует рассматривать в отношении граждан, которые подвержены заражению COVID-19.
Накануне в России за сутки было зарегистрировано 28 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 962 пациента, эти данные предоставили в федеральном оперативном штабе.