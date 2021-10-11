Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

Лечение одного заболевшего коронавирусом в больнице обходится примерно в 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного инцидента, сумма, вероятно, ближе к полумиллиону рублей. В этой ситуации вполне разумными будут, по моему мнению, определенные меры финансового характера с целью повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что нам приходится платить за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это совершенно нормально, поскольку потом эти вредные привычки тяжелым бременем ложатся на систему здравоохранения», - отметил Лукашев.