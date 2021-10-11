Названа средняя продолжительность течения COVID-19

Коронавирус у пациентов в среднем длится 11 дней, но некоторые могут вылечиться и всего за пару дней. Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора.
— По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше, — сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Младший научный сотрудник клинического отдела данного института, врач-терапевт Дарья Хавкина добавила, что длительность коронавирусной инфекции зависит от своевременности и правильности лечения и от особенностей организма человека.
Медики подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных, передает РИА Новости.