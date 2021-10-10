Выбрана самая красивая мигрантка в России

В Москве прошел конкурс красоты «Мисс федерация мигрантов России-2021», в котором победила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: Instagram Instagram

В конкурсе участвовали 50 женщин в возрасте от 19 до 38 лет из 13 бывших советских республик. В финал вышли 10 участниц из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении.

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Конкурсантки показывали таланты в своих национальных костюмах.

По данным издания, победительница хочет обладать двумя суперспособностями: летать и исцелять людей. В Москву Каримова приехала в 19 лет. Высшее образование она не получала, в российской столице женщина подрабатывала няней.