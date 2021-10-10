В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Определилась самая красивая мигрантка в России: фото

Ювелина Бернст
59 минут назад

В Москве прошел конкурс красоты «Мисс федерация мигрантов России-2021», в котором победила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Выбрана самая красивая мигрантка в России
Фото: InstagramInstagram

В конкурсе участвовали 50 женщин в возрасте от 19 до 38 лет из 13 бывших советских республик. В финал вышли 10 участниц из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении.

www.instagram.com/zelenoglazka_96

Конкурсантки показывали таланты в своих национальных костюмах.

По данным издания, победительница хочет обладать двумя суперспособностями: летать и исцелять людей. В Москву Каримова приехала в 19 лет. Высшее образование она не получала, в российской столице женщина подрабатывала няней.

Победительницам пообещали бесплатное высшее образование и курсы переквалификации. В связи с этим ректор МФЮА Алексей Забелин вручил Каримовой сертификат поступления на бюджет в данный вуз.

Общество,Алексей Забелин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители