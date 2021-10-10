Большой театр отменил спектакль после гибели актера

Большой театр отменил запланированный на 10 октября спектакль «Садко» после гибели артиста. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным пресс-службы главного театра России, принято решение отменить воскресный показ оперы. Зрители смогут вернуть приобретенные билеты в кассу.

9 октября во время спектакля погиб артист Евгений Кулеш 1983 года рождения. На него опустилась декорация, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа и скончался до приезда скорой помощи.