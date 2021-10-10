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Большой театр отменил спектакль «Садко» после гибели актера

Lenta.ruиещё 4
12 минут назад

Большой театр отменил запланированный на 10 октября спектакль «Садко» после гибели артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Большой театр отменил спектакль после гибели актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы главного театра России, принято решение отменить воскресный показ оперы. Зрители смогут вернуть приобретенные билеты в кассу.

9 октября во время спектакля погиб артист Евгений Кулеш 1983 года рождения. На него опустилась декорация, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа и скончался до приезда скорой помощи.

Раскрыты подробности гибели актера во время спектакля в Большом театре

Ранее сообщалось, что момент гибели актера на сцене Большого театра попал на видео. На кадрах видно, как на сцену спускается декорация в виде дома.

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