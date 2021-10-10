Цискаридзе раскрыл проблему Большого театра после ЧП с актером

Николай Цискаридзе опубликовал переписку, в которой описываются проблемы с безопасностью в Большом театре. Народный артист приводит слова собеседницы, которая говорит, что декорация, под которой погиб актёр, едва не стала причиной другой трагедии.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Трагедия произошла во время спектакля «Садко», декорация «бревенчатый дом» весом две тонны с большой скоростью опускалась на сцену. Актёр театра Евгений Кулеш не успел отойти и погиб под декорацией.

Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдеть в этом месте, — добавляет постфактум собеседница Цискаридзе.

Также идёт речь о том, что «Садко» — сложнейший спектакль, но в этом сезоне было всего две репетиции. Сам Цискаридзе считает, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра.