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Цискаридзе заявил о проблемах с безопасностью в Большом театре

News.ru
24 минуты назад

Николай Цискаридзе опубликовал переписку, в которой описываются проблемы с безопасностью в Большом театре. Народный артист приводит слова собеседницы, которая говорит, что декорация, под которой погиб актёр, едва не стала причиной другой трагедии.

Цискаридзе раскрыл проблему Большого театра после ЧП с актером
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

Трагедия произошла во время спектакля «Садко», декорация «бревенчатый дом» весом две тонны с большой скоростью опускалась на сцену. Актёр театра Евгений Кулеш не успел отойти и погиб под декорацией.

Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдеть в этом месте, — добавляет постфактум собеседница Цискаридзе.

Также идёт речь о том, что «Садко» — сложнейший спектакль, но в этом сезоне было всего две репетиции. Сам Цискаридзе считает, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра.

Ранее сообщалось, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.

Общество,Николай Цискаридзе,Московский комсомолец,
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