Инфекционист назвал необычное последствие коронавируса

«Со всех сторон их посмотрели. Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий, с которыми никак и ничего не поделаешь. Люди эту температуру чувствуют, жалуются на утомляемость, а помочь мы им не может», — добавил он.