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Инфекционист назвал необычное последствие коронавируса

Ura.Ruиещё 2
33 минуты назад

После перенесенного коронавируса у человека больше чем на полгода может сохраниться повышенная температура тела. Об этом URA.RU сообщил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Инфекционист назвал необычное последствие коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потеря обоняния, как часть постковидного синдрома, тоже остается не разрешенной. Как и остальные моменты, такие как повышенная утомляемость, длительное повышение температуры. У меня есть пациенты, у которых температура 37,1 и 37,2 после перенесенного коронавируса сохраняется больше полугода», — рассказал URA.RU Илья Акинфиев.

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Инфекционист отметил, что диагностика не дает информации о том, почему часть пациентов после COVID жалуются на повышенную температуру.

«Со всех сторон их посмотрели. Ничего особенного нет, воспаления нет, никакой другой инфекции нет. Это именно от последствий, с которыми никак и ничего не поделаешь. Люди эту температуру чувствуют, жалуются на утомляемость, а помочь мы им не может», — добавил он.

Иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в беседе с URA.RU подчеркнул, что треть переболевших коронавирусом на протяжении долгого времени испытывают недомогания.

«COVID бьет по сосудам, бьет по сердцу, бьет по обменным процессам за счет выраженного воспалительного явления. Очень сильно страдает иммунная система, поэтому называется постковидный синдром, и основа идет на снижение иммунитета, который сохраняется от трех месяцев до шести, а может быть и год, те которые тяжело. Которые легко перенесли только две трети через месяц, остальные никто не знает когда», — уточнил собеседник агентства.

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