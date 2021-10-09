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Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 попадают в реанимацию

Елена Прошина
28 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что получившие прививку от коронавируса пациенты оказываются в реанимации из-за сопутствующих заболеваний. Слова доктора приводит «Вечерняя Москва».

Мясников объяснил, почему привитые от COVID-19 попадают в реанимацию
Фото: ТАССТАСС

«Вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами. Но вечной жизни не бывает, и рано или поздно он умирает», - считает Мясников.

По его словам, «тяжелый пациент» обычно умирает от инфекции. Сейчас это коронавирус, а раньше ту же роль играли пневмококк, грипп тому подобные заболевания, отметил Мясников.

Он напомнил, что вакцинированные от коронавируса пациенты очень редко переносят COVID-19 в тяжелой форме и оказываются в реанимации.

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Мясников также подчеркнул, что ни одна вакцина не обеспечивает защиту на 100%. Это утверждение, по его совам, справедливо для прививок от гриппа, кори, вируса папилломы человека и, в том числе, коронавируса.

Он рассказал, что когда в реанимации с диагнозом «коронавирус» оказывается относительно молодой человек, то тяжелое течение его болезни не всегда бывает связано именно с вирусной пневмонией. Положение такого пациента могут осложнять другие факторы. Например, бактериальная пневмония. Она приводит к дыхательной недостаточности.

По опыту Мясникова, если врачам удается «снять» больного с ИВЛ и вылечить, то, вероятно, имела место нековидная вирусная пневмония.

Общество,Александр Мясников,
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