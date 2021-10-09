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Устроившие гей-оргию пермские школьники оказались родственниками

Майк Габриелян
14 минут назад

Пермские школьники, устроившие гомосексуальную оргию, оказались родственниками. Все они из благополучных семей. Об этом сообщил омбудсмен Пермского края Павел Миков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Устроившие гей-оргию пермские школьники оказались родственниками
Фото: ТАССТАСС

«По предварительной информации, которая у меня имеется, семьи благополучные. Более того, они находятся в родственных отношениях» - сказал Миков.

Омбудсмен отметил, что информация об оргии, устроенной подростками, подтвердилась. Комиссия по делам несовершеннолетних, правоохранители начали проверку деятельности лицея, в котором обучались дети.

Ранее Lenta.ru писала, что ученики одной из школ города Лысьвы Пермского края занялись групповым гей-сексом под окнами местного лицея.

Соответствующее видео порнографического содержания появилось в соцсетях. На кадрах несколько детей 8-12 лет добровольно занимаются сексом друг с другом по обоюдному согласию. Подпись гласит, что действие происходит около лицея.

После случившегося маленький провинциальный город находится в шоке. В некоторые учебные учреждения после инцидента приезжали правоохранительные органы.

Позже видео удалили из соцсетей, а СКР начал проверку по делу.

Общество,СКР,МВД,Lenta.ru,
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