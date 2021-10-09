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В Госдуме призвали ввести госмонополию на алкоголь

Ювелина Бернст
11 минут назад

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что государство должно полностью монополизировать рынок производства алкоголя. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В Госдуме призвали ввести госмонополию на алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сколько можно травить наших граждан ядовитым пойлом? ... Пора принимать наше предложение о госмонополии на оборот и производство этилового спирта. Из-за контрафакта страна теряет миллиарды рублей и сотни человеческих жизней», — написал Миронов.

Так он отреагировал на массовое отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. Количество погибших после употребления данного алкоголя на сегодняшний день достигло 26. Пострадали по меньшей мере еще 54 человека. Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Оттуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 л со спиртными напитками. В ряде изъятых напитков был обнаружен метанол.

Первый фигурант дела уже арестован на два месяца. Сейчас избирается мера пресечения еще двум фигурантам. Всего задержаны шесть человек.

Общество,Сергей Миронов,Госдума,
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