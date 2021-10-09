Россиянка решила завести 100 детей от турецкого бизнесмена

24-летняя россиянка и ее 56-летний муж-турок поставили себе целью завести 100 детей. На данный момент пара завела на свет 22 ребенка, сообщает «Комсомольская правда».
История массового размножения Кристины Гагаркиной началась несколько лет назад в Грузии, куда она прибыла на отдых. Тогда ей было 19 лет. Там она встретила 50-летнего Галипа Озтюрка, турецкого бизнесмена, владеющего сетью местных гостиниц. На первом же свидании он предложил девушке выйти замуж и завести множество детей. На тот момент у нее уже был ребенок, рожденный в 17-летнем возрасте в России.
«До сих пор не верю, что смогла решиться на такой смелый шаг: поменять всю свою жизнь одним решением. Но я ни капли не жалею, что сказала да», - заявила Гагаркина.
Пара зарегистрировала свой брак и приступила к выполнению плана. Он подразумевает использование суррогатных матерей. За более чем двумя десятками родившихся с тех пор детей супругов приглядывает 12 нянек.
В данный момент все семейство обитает в Батуми в двухэтажных апартаментах с открытой террасой. Заводить ребенка естественным путем россиянка пока не планирует. Мать семейства управляет несколькими гостиницами мужа и ведет блог в Instagram.