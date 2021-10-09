Россиянка решила завести 100 детей от турецкого бизнесмена

История массового размножения Кристины Гагаркиной началась несколько лет назад в Грузии, куда она прибыла на отдых. Тогда ей было 19 лет. Там она встретила 50-летнего Галипа Озтюрка, турецкого бизнесмена, владеющего сетью местных гостиниц. На первом же свидании он предложил девушке выйти замуж и завести множество детей. На тот момент у нее уже был ребенок, рожденный в 17-летнем возрасте в России.