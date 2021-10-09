Врач предупредил об особой опасности коронавируса осенью

Коронавирус особенно опасен осенью, так как в это время года также традиционно обостряется активность вирусов ОРВИ и гриппа. Сочетание нескольких заболеваний представляет наибольшую опасность для тех, кто еще не успел вакцинироваться. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.