Врач предупредил об особой опасности коронавируса осенью

Коронавирус особенно опасен осенью, так как в это время года также традиционно обостряется активность вирусов ОРВИ и гриппа. Сочетание нескольких заболеваний представляет наибольшую опасность для тех, кто еще не успел вакцинироваться. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
«Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов. Осень — это не лучшее время, чтобы „встречаться“ с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм», — сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.
Врач отметил, что снизить вероятность комбинированного заражения можно только сделав прививку от COVID-19. Также снизить вирусную нагрузку на организм можно, если соблюдать масочный режим.
Ранее стало известно, что компания «Петровакс» приступила к созданию комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа. Это может быть четырехвалентная комбинированная вакцина, отмечает директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании Антон Тихонов. Иммунолог Владислав Жемчугов подчеркнул, что коронавирус и грипп начинаются одинаково, пишет «Царьград».