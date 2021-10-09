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Инфекционист заявил об особой опасности коронавируса осенью

Ura.Ruиещё 6
40 минут назад

Коронавирус особенно опасен осенью, так как в это время года также традиционно обостряется активность вирусов ОРВИ и гриппа. Сочетание нескольких заболеваний представляет наибольшую опасность для тех, кто еще не успел вакцинироваться. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Врач предупредил об особой опасности коронавируса осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов. Осень — это не лучшее время, чтобы „встречаться“ с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм», — сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что снизить вероятность комбинированного заражения можно только сделав прививку от COVID-19. Также снизить вирусную нагрузку на организм можно, если соблюдать масочный режим.

Ранее стало известно, что компания «Петровакс» приступила к созданию комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа. Это может быть четырехвалентная комбинированная вакцина, отмечает директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании Антон Тихонов. Иммунолог Владислав Жемчугов подчеркнул, что коронавирус и грипп начинаются одинаково, пишет «Царьград».

Общество,Владислав Жемчугов,Евгений Тимаков,Антон Тихонов,Царьград ТВ,ИА Sputnik,
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