Вирусолог предупредил об угрозе встраивания коронавируса в геном

«Некоторые ученые утверждают, что уже существуют доказательства встраивания коронавируса в геном человека. Если это действительно так, и возможна его передача по наследству — дела плохи. Еще более печально, если коронавирус внедряется в геном у всех поголовно», — приводятся в материале слова Глотова.