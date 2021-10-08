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Вирусолог предупредил об угрозе встраивания коронавируса в геном

Елена Прошина
28 минут назад

В интервью URA.RU заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Олег Глотов рассказал об опасности встраивания коронавируса в геном человека.

Вирусолог предупредил об угрозе встраивания коронавируса в геном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, последствия от этого сравнимы с радиационным облучением.

«Некоторые ученые утверждают, что уже существуют доказательства встраивания коронавируса в геном человека. Если это действительно так, и возможна его передача по наследству — дела плохи. Еще более печально, если коронавирус внедряется в геном у всех поголовно», — приводятся в материале слова Глотова.

Он пояснил, что когда что-то встраивается в наш геном, то либо в определенные места, либо куда попало. И во втором случае коронавирус будет «выбивать работу разных генов».

«Фактически он станет таким же сильным мутагеном, как радиация», — считает генетик.

Глотов подчеркнул, что в ближайшее время выяснить провоцирует ли коронавирус какие-то изменения в геноме невозможно.

Устойчивости к заражению на уровне генов нет, но тяжесть течения заболевания зависит от их структуры.

«Есть группы пациентов, у которых тяжелее проходит болезнь. Но четких доказательств, что есть какие-то определенные поломки в геноме, пока нет», — заключает ученый.

Общество,Федеральное медико-биологическое агентство,
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