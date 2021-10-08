Названы самые грязные города России

«Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», — написала Радионова.