Названы самые грязные города России

Росприроднадзор составил рейтинг основных городов-загрязнителей на территории России. Статистику опубликовала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова у себя в Instagram-аккаунте.
В тройку самых загрязняющих атмосферу городов России вошли: Норильск, Череповец и Новокузнецк. Также в список включили Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркуту, Уфу и Ангарск. Места в рейтинге распределяли согласно концентрации крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий в городах.
«Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», — написала Радионова.
По ее словам в самых загрязненных районах находятся: «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть».
Также Росприроднадзор составил рейтинг распределения объема выбросов от стационарных объектов по федеральным округам. Самым загрязненным согласно статистике является Сибирский, на втором месте оказался Уральский, на третьем — Приволжский. За ними идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный и Северо-Кавказский округа.