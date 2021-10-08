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Названы самые грязные города России

Елена Прошина
42 минуты назад

Росприроднадзор составил рейтинг основных городов-загрязнителей на территории России. Статистику опубликовала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова у себя в Instagram-аккаунте.

Названы самые грязные города России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тройку самых загрязняющих атмосферу городов России вошли: Норильск, Череповец и Новокузнецк. Также в список включили Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркуту, Уфу и Ангарск. Места в рейтинге распределяли согласно концентрации крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий в городах.

«Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок», — написала Радионова.

По ее словам в самых загрязненных районах находятся: «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть».

Также Росприроднадзор составил рейтинг распределения объема выбросов от стационарных объектов по федеральным округам. Самым загрязненным согласно статистике является Сибирский, на втором месте оказался Уральский, на третьем — Приволжский. За ними идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный и Северо-Кавказский округа.

Общество,СУЭК-Кузбасс,Сибантрацит,Газпромнефть,Норникель,Русал,Евраз,Роснефть,Лукойл,Мечел,
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