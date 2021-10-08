Ширвиндту нашли замену на посту худрука Театра Сатиры

«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», - приводятся на сайте мэра Москвы слова Газарова.