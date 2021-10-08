Ширвиндту нашли замену на посту худрука Театра Сатиры

Сергей Газаров назначен художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что Газаров продолжит работу в Театре Джигарханяна, где он с 2020 года является художественным руководителем.
Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, которому 87 лет, попросил освободить его от занимаемой должности в связи с возрастом, пишет ТАСС.
«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», - приводятся на сайте мэра Москвы слова Газарова.
Газаров — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сыграл более 90 ролей. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник». В 1989 году дебютировал в качестве кинорежиссера в трагикомической мелодраме «Крейзи». Входил в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль «Ревизор», за которой был удостоен премии Союза театральных деятелей России как за лучший спектакль года. С 1998 по 2001 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 году стал лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за исполнение роли присяжного заседателя 7 в художественном фильме «12» Никиты Михалкова.