Эмират Абу-Даби смягчил ограничения для россиян

Эмират Абу-Даби включил Россию в "зеленый список" стран, туристам из которых не нужно соблюдать карантин по прибытии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Министерство здравоохранения эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V". Однако для въезда туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации.

Туристам также нужно установить приложение Alhosn, где будут видны результаты тестов и вакцинация. Сервис используют для посещения ресторанов, торговых центров, музеев и культурных центров.

Также за 48 часов до поездки необходимо сдать ПЦР-тест. По прилету в аэропорт туристу присваивают номер ID, которые будет необходим для полной регистрации в приложении Alhosn. В Абу-Даби нужно будет сдать еще один тест. Детям до 12 лет он не требуется.

Туристы из "зеленого списка" должны сдать тест и на шестой день пребывания в стране.