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Эмират Абу-Даби смягчил ограничения для российских туристов

Москва24
27 минут назад

Эмират Абу-Даби включил Россию в "зеленый список" стран, туристам из которых не нужно соблюдать карантин по прибытии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Эмират Абу-Даби смягчил ограничения для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Министерство здравоохранения эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V". Однако для въезда туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации.

Туристам также нужно установить приложение Alhosn, где будут видны результаты тестов и вакцинация. Сервис используют для посещения ресторанов, торговых центров, музеев и культурных центров.

Также за 48 часов до поездки необходимо сдать ПЦР-тест. По прилету в аэропорт туристу присваивают номер ID, которые будет необходим для полной регистрации в приложении Alhosn. В Абу-Даби нужно будет сдать еще один тест. Детям до 12 лет он не требуется.

Туристы из "зеленого списка" должны сдать тест и на шестой день пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что Индия возобновит прием туристов с 15 октября. Министерство внутренних дел будет выдавать туристические визы туристам, которые прибывают в страну чартерными рейсами. Другие же путешественники смогут прилететь в Индию после 15 ноября.

Общество,Минздрав РФ,МВД,
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