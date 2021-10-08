Bellingcat и MNews попали в реестр СМИ-иноагентов

Издания Bellingcat и MNews внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщила пресс-служба Минюста РФ.
«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены < > общество с ограниченной ответственностью «МЕМО», американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернет-издания https://mnews.world/ и компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах», - говорится в сообщении ведомства.
Также в список попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников, Елизавета Сурначева.