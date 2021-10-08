Жена миллиардера Шамалова обратилась за помощью к Бастрыкину

Жена миллиардера из списка Forbes Кирилла Шамалова заявила в Следственный комитет России об исчезновении суррогатной матери, вынашивающей ее ребенка.

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Жанна Шамалова написала обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина. Женщина считает, что ее нерожденному ребенку может угрожать опасность.

В обращении говорится, что в 2020 году Жанна заключила контракт с фирмой, предоставляющей услуги суррогатного материнства. Они подобрали женщину, которая выносит ребенка для супругов Шамаловых. Позже Жанна узнала, что беременная ее ребенком женщина содержалась не в специализированных условиях, как было прописано в договоре, а просто жила в квартире рядом с роддомом. Кроме того, находясь на 39-й неделе беременности, суррогатная мать «уехала в неизвестном направлении».

Адвокат Жанны Шамаловой Александр Самухов в комментарии «Московскому комсомольцу» рассказал, что фирма «отстраняется от исполнения своих обязательств и вообще от какого-либо содействия» в поисках пропавшей женщины. Кроме того, в поисках не участвует супруг Жанны, поскольку еще летом Кирилл Шамалов направил в суд исковое заявление о признании брака недействительным на основании того, что при заключении союза Жанна якобы преследовала сугубо материальные интересы.