Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» потерял 40 кг в коме

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации», автора песен Владимира Бурдина готовят к выписке после комы, сообщает mk.ru.

Фото: Владимир Бурдин/YouTube Владимир Бурдин/YouTube

По словам брата Тимофея Бурдина, у музыканта были зафиксированы все симптомы COVID-19, при этом ПЦР-тест показал отрицательный результат. В коме Бурдин провел 2 недели.

«Теперь, слава Богу, он дышит самостоятельно. У него убрали трубку-канюлю, которую вставляли в отверстие трахеи. Убрали зонд, через который брата кормили», — рассказал Тимофей.

Сам Владимир Бурдин отметил, что чувствует себя нормально, но сильно потерял в весе.

«Вес — 40 килограммов, ем хорошо, скоро отъемся», — добавил он.

Музыкант подчеркнул, что не собирается заниматься восстановлением в реабилитационном центре. После выписки он планирует вернуться к творчеству.

«В Питер надо ехать, альбом дописывать. И в Королеве предстоит запись, меня ждут», — пояснил он.

Владимир Бурдин получил известность после видео «Молодость жива». Он входил в первый состав «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1991 годы.

Считается, что строчка «Вечно молодой, вечно пьяный», которая легла в основу главного хита группы, принадлежит именно Бурдину. Песни музыканта также исполняли группы «Пилот», «Близкие покойного», «Ковчег» и многие другие.