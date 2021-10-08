Как избежать давления «черных коллекторов». Советы эксперта

Генеральный директор коллекторского агентства Дмитрий Теплицкий рассказал, как отличить настоящего коллектора от бандита и как действовать должникам в случае нападок «черных коллекторов». Об этом сообщает «Царьград».

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Теплицкий сообщил, что профессиональные взыскатели долгов проводят работу не только в рамках Гражданского и Уголовного кодексов, но также в рамках действия федерального закона 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Регулятором выступает Федеральная служба судебных приставов.

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«И у нас не то чтобы там кому-то угрожать и так далее - мы звонить не можем чаще чем два раза в неделю, и не раньше определенного времени, и не позже определенного времени», - пояснил эксперт.

В беседе с экспертом журналисты издания в качестве примера привели ситуацию, которая произошла летом в подмосковном Константинове. Там с целью взыскать долги «коктейлем Молотова» сожгли машину, а позднее избили хозяйку дома.

Эксперт уверен, что те, кто подверг насилию семью, точно являются «черными коллекторами».

Кроме того, специалист подчеркнул, что избавиться от таких «выбивателей долгов» как от явления крайне сложно.

«Пока есть определенные заказчики, будут и такие "черные", "серые" коллекторы. Когда есть заказ - всегда найдутся те, кто этот заказ исполнит. Это вообще никакого отношения к профессиональному сообществу не имеет», - отметил Теплицкий.

По словам эксперта, если вы сталкиваетесь с подобными угрозами, то в первую очередь необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов по надзору за коллекторами. В службе организуют проверку с целью выявления нарушений.

«Если там "коктейли Молотова", если угрозы, если избиение и так далее. Полиция, в том числе, должна включаться в эти процессы. Естественно, находить нарушителей, находить злоумышленников и пресекать эти действия», - заявил Теплицкий.