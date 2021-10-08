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Правила выхода на пенсию изменятся: кого это коснется

Алиса Селезнёва
24 минуты назад

Министерство труда и социальной защиты России намерено внести изменения в закон «О страховых пенсиях». После вступления поправок в силу россиянам начнут засчитывать стаж работы в режиме неполного дня в условиях Крайнего Севера и на приравненных к нему территориях. Об этом пишет информационный портал Сибкрай.ru.

Правила выхода на пенсию изменятся: кого это коснется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что сейчас неполный рабочий день включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии по старости. Поправки признаны это изменить.

«Это позволит работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях формировать стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии даже при работе неполное рабочее время», - отметили в Минтруде.

Новой льготой смогут воспользоваться женщины в возрасте 55 лет и мужчины, которым уже исполнилось 60 лет. При этом они должны иметь северный стаж в размере 15 лет или 20 лет работы на приравненных к северным условиям территориях. Общий же страховой стаж должен составлять 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин, отмечает издание.

Кроме того, новое положение будет касаться мужчин, достигших возраста 50 лет, и женщин, достигших возраста 45 лет, отработали на Севере 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что повышение пенсий для 80-летних россиян и людей, которые приобрели стаж на Севере, не привязано к фиксированным датам и может происходить в течение всего года. Подавать заявление для этого не нужно - перерасчет происходит автоматически.

Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев, подчеркнули в фонде.

Общество,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Сибкрай.ru,
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