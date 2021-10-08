Физики и лирики: "Рамблер" о нобелевских лауреатах из России

Нобелевский комитет присудил премию мира за 2021 год главному редактору "Новой Газеты" Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Фото: ТАСС ТАСС

"Рамблер" собрал для вас подборку самых известных нобелевских лауреатов из России и СССР, в разное время удостоившихся этой почетнейшей награды.

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Ученые

"Первый физиолог мира", как называли его коллеги, Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию в 1904 году «за работу по физиологии пищеварения». Работы Павлова являются фундаментом всех представлений современной науки об органах пищеварения, механизмах их регуляции и нарушениях их работы.

Мечников

Российский биолог Илья Ильич Мечников удостоился Нобелевской премии в 1908 году за свои многочисленные работы по изучению работы человеческого иммунитета. В своих исследованиях он заложил фундамент микробиологии и иммунологии.

Ландау

Выдающийся советский физик-теоретик в Лев Давидович Ландау стал лауреатом Нобелевской премии по физике 1962 года «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия». Пионер науки смог объяснить понятия сверхпроводимости и сверхтекучести, а также внес большой вклад в квантовую теорию и в исследования природы взаимодействия элементарных частиц.

Капица

Петр Леонидович Капица получил нобелевку в 1978 году «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур». Он развил открытия Ландау в области сверхтекучести гелия, а также изобрел турбодетандер - устройство, способное производить жидкий гелий и, что, пожалуй, важнее и ближе нам с вами в период пандемии, использующееся для изготовления жидкого кислорода.

Нобелевским лауреатом по физике в 200 году Жорес Иванови Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Нобелевский комитет посчитал, что исследования Алферова внесли значительный вклад в развитие современных компьютерных технологий.

Абрикосов и Гинзбург

Другие лауреаты нобелевской премии из современной РФ - Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург, были удостоены этой награды «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3». Они развили направление исследований Капицы и Ландау, Абрикосов даже был учеником Ландау. Он открыл так называемую "вихревую ловушку Абрикосова" - физический феномен в магнитном поле, связанный с полупроводниками 2 типа.

За "основополагающие эксперименты с двумерным материалом графеном" 5 октября 2010 г. Константину Новоселову была присуждена Нобелевская премия по физике. Стал самым молодым нобелевским лауреатом по физике за последние 37 лет (с 1973 г.) и единственным на 2010 г. лауреатом во всех областях, родившимся позднее 1970 г.

Литература

Первым российским лауреатом Нобелевской премии по литературе стал в 1933 русский прозаик Иван Бунин. Нобелевский комитет оценил его «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер». По мнению самого классика, такое признание было связано в первую очередь с его романом «Жизнь Арсеньева».

За роман "Доктор Живаго" получил нобеля по литературе в 1958 году Борис Пастернак. Комитет отметил столкнувшегося с травлей на родине писателя «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Шолохов

Михаил Шолох, автор казацкого эпического романа о казачестве "Тихий Дон" получил в 1965 году Нобелевскую премию по литературе «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

Наконец, последнюю на данный момент нобелевку по литературе получил в 1970 году Александр Исаевич Солженицын «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». До того как писатель удостоился премии, в СССР издали такие произведения как «Один день Ивана Денисовича» и Матрёнин двор», принесшие автору мировую известность. Однако получение премии вызвало скорее негатив у советского руководства, и Солженицына перестали издавать в СССР, а в 1974 году депортировали в ФРГ.

Нобелевская премия мира