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Физики и лирики: "Рамблер" о нобелевских лауреатах из России

Роман Кирьянов
35 минут назад

Нобелевский комитет присудил премию мира за 2021 год главному редактору "Новой Газеты" Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Физики и лирики: "Рамблер" о нобелевских лауреатах из России
Фото: ТАССТАСС

"Рамблер" собрал для вас подборку самых известных нобелевских лауреатов из России и СССР, в разное время удостоившихся этой почетнейшей награды.

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Ученые

Павлов

"Первый физиолог мира", как называли его коллеги, Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию в 1904 году «за работу по физиологии пищеварения». Работы Павлова являются фундаментом всех представлений современной науки об органах пищеварения, механизмах их регуляции и нарушениях их работы.

Мечников

Российский биолог Илья Ильич Мечников удостоился Нобелевской премии в 1908 году за свои многочисленные работы по изучению работы человеческого иммунитета. В своих исследованиях он заложил фундамент микробиологии и иммунологии.

Ландау

Выдающийся советский физик-теоретик в Лев Давидович Ландау стал лауреатом Нобелевской премии по физике 1962 года «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия». Пионер науки смог объяснить понятия сверхпроводимости и сверхтекучести, а также внес большой вклад в квантовую теорию и в исследования природы взаимодействия элементарных частиц.

Капица

Петр Леонидович Капица получил нобелевку в 1978 году «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур». Он развил открытия Ландау в области сверхтекучести гелия, а также изобрел турбодетандер - устройство, способное производить жидкий гелий и, что, пожалуй, важнее и ближе нам с вами в период пандемии, использующееся для изготовления жидкого кислорода.

Алферов

Нобелевским лауреатом по физике в 200 году Жорес Иванови Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Нобелевский комитет посчитал, что исследования Алферова внесли значительный вклад в развитие современных компьютерных технологий.

Абрикосов и Гинзбург

Другие лауреаты нобелевской премии из современной РФ - Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург, были удостоены этой награды «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3». Они развили направление исследований Капицы и Ландау, Абрикосов даже был учеником Ландау. Он открыл так называемую "вихревую ловушку Абрикосова" - физический феномен в магнитном поле, связанный с полупроводниками 2 типа.

Новоселов

За "основополагающие эксперименты с двумерным материалом графеном" 5 октября 2010 г. Константину Новоселову была присуждена Нобелевская премия по физике. Стал самым молодым нобелевским лауреатом по физике за последние 37 лет (с 1973 г.) и единственным на 2010 г. лауреатом во всех областях, родившимся позднее 1970 г.

Литература

Бунин

Первым российским лауреатом Нобелевской премии по литературе стал в 1933 русский прозаик Иван Бунин. Нобелевский комитет оценил его «за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер». По мнению самого классика, такое признание было связано в первую очередь с его романом «Жизнь Арсеньева».

Пастернак

За роман "Доктор Живаго" получил нобеля по литературе в 1958 году Борис Пастернак. Комитет отметил столкнувшегося с травлей на родине писателя «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

Шолохов

Михаил Шолох, автор казацкого эпического романа о казачестве "Тихий Дон" получил в 1965 году Нобелевскую премию по литературе «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

Солженицын

Наконец, последнюю на данный момент нобелевку по литературе получил в 1970 году Александр Исаевич Солженицын «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». До того как писатель удостоился премии, в СССР издали такие произведения как «Один день Ивана Денисовича» и Матрёнин двор», принесшие автору мировую известность. Однако получение премии вызвало скорее негатив у советского руководства, и Солженицына перестали издавать в СССР, а в 1974 году депортировали в ФРГ.

Нобелевская премия мира

«Коллегами» Дмитрия Муратова по Нобелевской премии мира стали физик Андрей Сахаров, удостоившийся ее в 1975 году «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» и бывший президент СССР Михаил Горбачев, которому ее вручили в 1990 году «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

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