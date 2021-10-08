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Путин потребовал снизить смертность на дорогах

Мария Иванова
39 минут назад

Президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо повышать безопасность дорожного движения: страна не может терять в ДТП «столько людей, как при военных действиях». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин потребовал снизить смертность на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление президент сделал на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, посвященной ситуации в жилищном и дорожном строительстве.

«Нужно продолжать работу вместе с полицией и дорожниками. < > То, что я вижу, – это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что в стране также необходимо развивать санитарную авиацию, чтобы пострадавшие в ДТП получали помощь в первый час после аварии.

Хуснуллин сообщил президенту, что Россия «прямо идет на стабильное снижение смертности в ДТП».

В сентябре заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что жертв ДТП в стране с начала 2021 года стало на восемь процентов меньше.

В РФ действует национальный проект «Безопасные и качественные дороги». По словам Понарьина, с первого года реализации проекта смертность удается ежегодно снижать на шесть - семь процентов.

По данным МВД, за первые пять месяцев 2021 года жертвами аварий в России стали 4,5 тыс. человек.

За год до этого в ГИБДД отчитывались, что более 40 процентов всех аварий происходят в темное время суток, не менее 50 процентов жертв погибают именно вечером-ночью.

Чаще всего в авариях гибнут водители (почти 40 процентов), каждая третья жертва - пешеход или пассажир автомобиля. Большинство смертей в ДТП в 2020-м произошло из-за выезда водителей на встречку.

Общество,Владимир Путин,ГИБДД,МВД,
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