Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премию мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комитет подчеркнул их «усилия, направленные на защиту свободы выражения мнений, что выступает предпосылкой демократии и прочного мира».

Отмечается, что Муратов стал третьим гражданином России, получившим премию мира. Ранее ее вручили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Церемония объявления была проведена Норвежским нобелевским институтом. В списке было 329 номинантов — 234 человека и 95 компаний.

В прошлом году лауреатом признали Всемирную продовольственную программу ООН.

Нобелевская неделя стартовала 4 октября. Премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, значимый вклад в культуру или развитие социума. В общей сложности их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в сфере содействия установлению мира во всем мире.

Лауреаам вручают дипломы, золотую медаль и денежную премию — в этом году она составляет 10 млн шведских крон (около $1,2 млн).