Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премию мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет подчеркнул их «усилия, направленные на защиту свободы выражения мнений, что выступает предпосылкой демократии и прочного мира».
Отмечается, что Муратов стал третьим гражданином России, получившим премию мира. Ранее ее вручили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Церемония объявления была проведена Норвежским нобелевским институтом. В списке было 329 номинантов — 234 человека и 95 компаний.
В прошлом году лауреатом признали Всемирную продовольственную программу ООН.
Нобелевская неделя стартовала 4 октября. Премии присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, значимый вклад в культуру или развитие социума. В общей сложности их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в сфере содействия установлению мира во всем мире.
Лауреаам вручают дипломы, золотую медаль и денежную премию — в этом году она составляет 10 млн шведских крон (около $1,2 млн).
Как рассказал Дмитрий Муратов одному из изданий, новость о награде стала для него полной неожиданностью. При этом он выразил надежду, что решение Нобелевского комитета будет способствовать изменению ситуации со СМИ-иноагентами в России.