В Россию завезут 10 тысяч мигрантов

Главой правительства Михаилом Мишустиным утверждено постановление о пилотном проекте по привлечению 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительных компаниях. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что мигранты из Узбекистана будут привлечены к строительству «больших инфраструктурных объектов», в том числе на космодроме Восточный. При этом в патентах будет в специальных отметках указана компания, в которой они будут работать.

Мигранты, пребывающие в Россию из Узбекистана в рамках пилотного проекта, должны иметь отрицательный ПЦР-тест и быть привиты от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» или другими вакцинами, либо подтвердить факт перенесенной коронавирусной инфекции, говорится в постановлении.

Участниками пилотного проекта назначены Минтруд, МВД, МИД, Минстрой, Минздрав и МЧС, а также Роспотребнадзор, Роструд, ФМБА, ФТС, правительство Москвы, многофункциональный миграционный центр и паспортно-визовый центр МВД России.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, потребность в рабочих на стройках в России составляет 1–1,5 млн человек и конкретику в вопросе открытия границ для трудовых мигрантов можно только приветствовать.

На фоне нехватки рабочей силы цены на недвижимость сохраняют тенденцию к повышению. А основное преимущество пилотного проекта состоит в том, что его результаты позволят усовершенствовать процесс трудоустройства специалистов-мигрантов в целом, отметила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.