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В Россию завезут 10 тысяч мигрантов

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Главой правительства Михаилом Мишустиным утверждено постановление о пилотном проекте по привлечению 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительных компаниях. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

В Россию завезут 10 тысяч мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что мигранты из Узбекистана будут привлечены к строительству «больших инфраструктурных объектов», в том числе на космодроме Восточный. При этом в патентах будет в специальных отметках указана компания, в которой они будут работать.

Мигранты, пребывающие в Россию из Узбекистана в рамках пилотного проекта, должны иметь отрицательный ПЦР-тест и быть привиты от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» или другими вакцинами, либо подтвердить факт перенесенной коронавирусной инфекции, говорится в постановлении.

Участниками пилотного проекта назначены Минтруд, МВД, МИД, Минстрой, Минздрав и МЧС, а также Роспотребнадзор, Роструд, ФМБА, ФТС, правительство Москвы, многофункциональный миграционный центр и паспортно-визовый центр МВД России.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, потребность в рабочих на стройках в России составляет 1–1,5 млн человек и конкретику в вопросе открытия границ для трудовых мигрантов можно только приветствовать.

На фоне нехватки рабочей силы цены на недвижимость сохраняют тенденцию к повышению. А основное преимущество пилотного проекта состоит в том, что его результаты позволят усовершенствовать процесс трудоустройства специалистов-мигрантов в целом, отметила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

Ранее начальник управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел страны Валентина Казакова заявила, что на территории России находится около 7 млн мигрантов, включая нелегалов.

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