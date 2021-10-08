"Не давали ни воды, ни еды": Сотни россиян застряли в аэропорту Турции

Триста российских туристов из Тюмени должны были 12 часов оставаться в турецком аэропорту из-за задержки чартерного рейса авиакомпании Royal Flight. Об этом рассказали сами путешественники, сообщает URA.RU.

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По словам тюменки Евгении Кузьминой, из отеля туристов забрали в полдень 6 октября и отвезли в аэропорт. Там люди узнали о задержке рейса и почти 12 часов просидели в здании воздушной гавани. Домой туристы попали только на следующий день, 7 октября, в 10 часов утра.

Нам не давали ни воды, ни еды, не пожалели даже детей, — рассказала туристка.

Люди, по её словам, находились в небольшом помещении в духоте, многие дети плакали.

Мы звонили на горячую линию Royal Flight. Нам отвечали, что нужно искать представителя в аэропорту. Но там его просто не было! Мы просили местных турецких сотрудников дать воды хотя бы детям, но те говорили, что пока не будет указаний из России, они ничего делать не будут, — рассказала женщина.

Когда был подан самолёт, пассажиры тоже не смогли улететь. Борт разогнался, затем затормозил по причине неисправности. У людей снова началась истерика.

Нас опять отправили в аэропорт. Спустя ещё два часа объявили, что можно лететь. Около 20 человек испугались и отказались. Тогда им заявили, что выбираться из Турции им придётся за свой счёт, — говорит россиянка.

Пассажирам пришлось ждать, пока выгрузят багаж тех, кто отказался садиться на борт, и только после этого самолёт вылетел из аэропорта.