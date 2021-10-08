Оформление всех справок и пособий переведут в онлайн

Реализация стратегической инициативы «Госуслуги онлайн» к 2024 году позволит оформлять все социальный льготы, пособия и справки дистанционно. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова передают РИА Новости.

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Согласно заявлению Чернышенко, они планируют оказывать все услуги по оформлению выплат, справок и пособий в режиме онлайн. В эти же сроки необходимо перевести в электронный вид около 200 массовых государственных услуг. Это предоставит гражданам России возможность оформить документы на получение госуслуг и льгот без лишних хлопот, резюмировал вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что с переводом госуслуг в электронный формат у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов. Но для тех, кто привык лично обращаться за оформлением документов в соответствующие ведомства, сохранится традиционный формат.