Хинштейн осудил свидетелей избиения москвича в метро

«К сожалению, нередко такое бывает. Равнодушие и трусость людей, которые делают вид, что ничего не замечают. Ответственность у нас несут только за превышение пределов самообороны — это означает, что, если кто-то нападает на тебя и твоей жизни ничего не угрожает, а ты в ответ убиваешь — это превышение. В данном случае об этом речи не идет», — сказал Хинштейн изданию.