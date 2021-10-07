Хинштейн осудил свидетелей избиения москвича в метро

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что пассажиры метро, ставшие свидетелями жестокого избиения москвича Романа Ковалева, проявили трусость и равнодушие, пишет «Газета.ру».
«К сожалению, нередко такое бывает. Равнодушие и трусость людей, которые делают вид, что ничего не замечают. Ответственность у нас несут только за превышение пределов самообороны — это означает, что, если кто-то нападает на тебя и твоей жизни ничего не угрожает, а ты в ответ убиваешь — это превышение. В данном случае об этом речи не идет», — сказал Хинштейн изданию.
Он отметил, что не нужно бояться ответственности, если они хотят за кого-то вступиться, так как каждый такой случай тщательно разбирается, становится предметом общественного обсуждения.
4 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. На опубликованных очевидцами записях видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.
Правоохранители сначала возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а позднее переквалифицировали его на статью «Покушение на убийство».