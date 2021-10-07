Ростуризм разработает маршруты по местам отдыха Путина в Сибири

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», — приводится ответ ведомства в материале.