Ростуризм разработает маршруты по местам отдыха Путина в Сибири

Представители Ростуризма совместно с российскими туроператорами разработают маршрут по нескольким регионам Сибири, в которых любит отдыхать президент России Владимир Путин. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», — приводится ответ ведомства в материале.
Проект маршрута планируют рассмотреть на ближайшем экспертном совете.
Поздравляя Владимира Путина с днем рождения, глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram поблагодарила его за поддержку туризма и индустрии гостеприимства и написала:
«Здорово, что Вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе . Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России».