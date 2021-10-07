В еще одном регионе введут QR-коды

Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации введут в Татарстане с 11 октября. В частности, для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.

"Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание", - говорится в сообщении.

Для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев, с 11 октября вводится режим обязательной изоляции. Работодатели должны перевести таких работников на дистанционный формат работы или принять иные меры.

Кроме того, театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Это же касается спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий. Увеличение заполняемости до 70% возможно при соблюдении ряда условий, в том числе вакцинации всех сотрудников.