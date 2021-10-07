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Ростуризм создаст турмаршрут по любимым местам отдыха Владимира Путина

TourDomиещё 8
31 минуту назад

Федеральное агентство по туризм планирует приступить к разработке нового туристического маршрута, в основу которого лягут любимые места отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина. Об этом в 69-й день рождения главы государства сообщила пресс-служба ведомства.

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина
Фото: www.tourdom.ruwww.tourdom.ru

Как уточнили в Ростуризме, инициатива создания такого турмаршрута происходит от самих россиян.

«Мы получаем очень много запросов от туристов о том, где путешествует наш президент – люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», – пояснили в агентстве.

Проект планируется представить до конца 2022 года, когда Ростуризм завершит разработку новых стандартов для туристических маршрутов. Они предполагают комплексный подход к обустройству туринфраструктуры и максимальное информирование путешественников о предстоящих путях следования.

«Цель – сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, остался доволен всем – от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа», – добавили в ведомстве.

Путин отправился в тайгу с министром обороны

Будущий маршрут Путина Ростуризму помогут сформировать ведущие туроператоры. Тем более, судя по последнему фотоотчету об отдыхе президента в Саяно-Шушенском заповеднике, глава государства выбирает не самые распространенные у российских путешественников места. Территорию из-за труднодоступности посещают всего около 100 туристов в год. Очевидно, что отдых, как у президента, может оказаться по силам немногим россиянам как из-за отдаленности сибирских достопримечательностей, так и стоимости подобной поездки.
Общество,Владимир Путин,Ростуризм,
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