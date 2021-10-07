Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

Федеральное агентство по туризм планирует приступить к разработке нового туристического маршрута, в основу которого лягут любимые места отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина. Об этом в 69-й день рождения главы государства сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в Ростуризме, инициатива создания такого турмаршрута происходит от самих россиян.
«Мы получаем очень много запросов от туристов о том, где путешествует наш президент – люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», – пояснили в агентстве.
Проект планируется представить до конца 2022 года, когда Ростуризм завершит разработку новых стандартов для туристических маршрутов. Они предполагают комплексный подход к обустройству туринфраструктуры и максимальное информирование путешественников о предстоящих путях следования.
«Цель – сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, остался доволен всем – от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа», – добавили в ведомстве.