Медиахолдинг Rambler&Co подписал меморандум о противодействии фейкам

Документ позволит отрасли создать в интернете безопасную информационную среду и начать борьбу с распространением недостоверных общественно значимых материалов

Фото: Rambler&Co Rambler&Co

7 октября 2021 года медиахолдинг Rambler&Co совместно с ключевыми игроками российского медиарынка, крупнейшими IT-гигантами, а также организациями «Диалог» и РОЦИТ подписал Меморандум о противодействии фейкам. Участники меморандума займутся совместной разработкой и принятием общих механизмов и правил выявления, проверки, верификации (фактчекинга), опровержения и удаления недостоверной информации с целью создания безопасного информационного поля и впоследствии формирования базы лучших практик.

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Создание и подписание меморандума было инициировано участниками отрасли с учётом, что распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных материалов оказывает негативное влияние на общество. Кроме того, ключевыми особенностями организации современных социальных медиа являются возможность выступать лидером мнений и доступность размещения и ознакомления с любой информацией, в том числе непроверенной. Таким образом, участники меморандума пришли к соглашению о взаимодействии для создания атмосферы доверия в интернете.

Подписантом от медиахолдинга Rambler&Co стал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа: «Сегодня как никогда остро стоит проблема распространения fake news: в социальных сетях, на UGC-платформах, в родительских и домовых чатах – везде, где можно бесконтрольно публиковать информацию. К сожалению, процент людей, продолжающих верить прочитанному, достаточно велик. На данный момент всё ещё не существует механизма, направленного на опровержение недостоверной, вводящей в заблуждение информации. Rambler&Co, как медиахолдинг с многомиллионной аудиторией, поддерживает инициативу объединения российских компаний для борьбы с фейками. Крайне важно не только заявить о существующей проблеме, но и проявить ответственность перед пользователями, оградив их от недобросовестных производителей контента, и случайных или злонамеренных вбросов, наносящих порой реальный вред людям».