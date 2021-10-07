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Медиахолдинг Rambler&Co подписал меморандум о противодействии фейкам

Елена Прошина
1 час назад

Документ позволит отрасли создать в интернете безопасную информационную среду и начать борьбу с распространением недостоверных общественно значимых материалов

Медиахолдинг Rambler&Co подписал меморандум о противодействии фейкам
Фото: Rambler&CoRambler&Co

7 октября 2021 года медиахолдинг Rambler&Co совместно с ключевыми игроками российского медиарынка, крупнейшими IT-гигантами, а также организациями «Диалог» и РОЦИТ подписал Меморандум о противодействии фейкам. Участники меморандума займутся совместной разработкой и принятием общих механизмов и правил выявления, проверки, верификации (фактчекинга), опровержения и удаления недостоверной информации с целью создания безопасного информационного поля и впоследствии формирования базы лучших практик.

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Создание и подписание меморандума было инициировано участниками отрасли с учётом, что распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных материалов оказывает негативное влияние на общество. Кроме того, ключевыми особенностями организации современных социальных медиа являются возможность выступать лидером мнений и доступность размещения и ознакомления с любой информацией, в том числе непроверенной. Таким образом, участники меморандума пришли к соглашению о взаимодействии для создания атмосферы доверия в интернете.

Подписантом от медиахолдинга Rambler&Co стал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа: «Сегодня как никогда остро стоит проблема распространения fake news: в социальных сетях, на UGC-платформах, в родительских и домовых чатах – везде, где можно бесконтрольно публиковать информацию. К сожалению, процент людей, продолжающих верить прочитанному, достаточно велик. На данный момент всё ещё не существует механизма, направленного на опровержение недостоверной, вводящей в заблуждение информации. Rambler&Co, как медиахолдинг с многомиллионной аудиторией, поддерживает инициативу объединения российских компаний для борьбы с фейками. Крайне важно не только заявить о существующей проблеме, но и проявить ответственность перед пользователями, оградив их от недобросовестных производителей контента, и случайных или злонамеренных вбросов, наносящих порой реальный вред людям».

Меморандум также подписали компании: Mail.ru Group, «Яндекс.Дзен», ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости», РБК, МИЦ «Известия», RUTUBE, Avito,The Bell, Likee, «МирТесен», URA.RU, РОЦИТ, «Диалог». Меморандум – открытый, в ближайшее время ожидается подключение и других заинтересованных российских и зарубежных интернет-площадок.

Общество,Рамблер,Mail.ru Group,Ведомости,РБК,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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