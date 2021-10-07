Жуки-кожееды атакуют дома россиян

«Кожееды неприятны тем, что портят продукты, ковры, меха, шерстяные изделия. Их можно обнаружить на подоконниках, так как жуки часто летят на свет, личинки насекомых можно найти в продуктовых запасах, крупах, фасоли, горохе. Поэтому нужно периодически проводить ревизию, пылесосить не только пол, но и шкаф, внутри его, а также вещи, особенно меховые и шерстяные, чаще проветривать помещение и не сильно увлекаться влажной уборкой, так как сильное повышение влажности может создать благоприятные условия для жизни насекомых», — рассказала Заречная.