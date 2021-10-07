Жуки-кожееды атакуют дома россиян

Из-за развитой системы транспортного и авиасообщения в квартирах россиян стали чаще появляться жуки-кожееды. Люди, в частности, привозят их из Турции вместе с кожаными и шерстяными изделиями. Об этом в беседе с URA.RU рассказала энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная.
«Проблема существует очень давно, но с развитием транспортного сообщения насекомые стали развозятся по всему миру, к нам стали поступать, например, из Турции и других стран с кожаными и шерстяными изделиями. Все стало интенсивнее, жуки-кожееды стали часто встречаться в квартирах», — объяснила энтомолог Светлана Заречная.
По словам специалиста, кожееды не представляют опасности для здоровья человека, но они могут ухудшить качество жизни.
«Кожееды неприятны тем, что портят продукты, ковры, меха, шерстяные изделия. Их можно обнаружить на подоконниках, так как жуки часто летят на свет, личинки насекомых можно найти в продуктовых запасах, крупах, фасоли, горохе. Поэтому нужно периодически проводить ревизию, пылесосить не только пол, но и шкаф, внутри его, а также вещи, особенно меховые и шерстяные, чаще проветривать помещение и не сильно увлекаться влажной уборкой, так как сильное повышение влажности может создать благоприятные условия для жизни насекомых», — рассказала Заречная.
В беседе с URA.RU cанитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор компании «Добролов» Николай Дубинин отметил, что в квартирах жуки-кожееды часто попадают с продуктами и старыми вещами.
«Кожееды путешествуют вместе с продуктами либо со старыми вещами, поэтому не стоит ничего тащить в дом, а также нужно с осторожностью относиться к сэконд-хендам», — подчеркнул он.
По словам санитарного врача, бороться с жуками граждане могут самостоятельно.
«Главное, правильно обработать помещение. Нужно специальными порошками опрыскать нижние поверхности ковров, участки за плинтусами, за шкафами, в шкафах, в различных щелях, либо обратиться за помощью к специалистам», — добавил Дубинин.