В полиции призвали разрешить пистолеты для самообороны

В России необходимо расширить пределы самообороны и разрешить короткоствольное нарезное оружие для законопослушных граждан. Так прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» драку в московском метро председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.

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6 октября трое приезжих из Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за оскорбленную ими девушку. При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», однако позднее Следком переквалифицировал его на статью «Покушение на убийство». Все трое задержанных дали признательные показания и раскаялись. Ковалев находится в больнице – у него сломан нос и кости лица.

Игорь Суслов отметил, что Ковалеву повезло, что были свидетели, которые могут подтвердить его невиновность.

«У нас недостаточно разработано понятие самообороны. Можно сказать, что да, конечно, раз ты мужчина, обязан вступиться за девушку. Но хорошо, что все кончилось тем, чем кончилось. Лучше всего в таких ситуациях обратиться к полиции», - пояснил он.

При этом председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы выразил уверенность, что необходимо расширить пределы самообороны, в том числе и дать возможность законопослушным гражданам носить с собой короткоствольное нарезное оружие.